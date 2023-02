En la primera fecha del Campeonato Nacional, Universidad de Chile no solo cayó como local por tres tantos a uno ante Huachipato en el Estadio Santa Laura si no que también cayó algo que no esperaban, al menos iniciado el torneo.

Esto tenía relación con el informe emitido por el juez de aquel compromiso, Héctor Jona, quién en su escrito, dio cuenta de algunos comportamientos cometidos por algunos hinchas azules durante esa tarde en cancha de la Plaza Chacabuco.

"En el desarrollo del segundo tiempo hinchas de Universidad de Chile trepan las rejas perimetrales de la cancha, se hacen dos llamados por alto parlantes para detener esta situación", fue la primera acusación del árbitro del encuentro", "en la celebración del gol convertido por Huachipato en el minuto 90+4, cae una botella con agua cerca de los jugadores de Huachipato, proveniente de la tribuna Pacifico, donde se ubicaban hinchas de Universidad de Chile", fueron algunos de los alcances que hizo Jona.

Es por esa razón que la dirigencia azul estaba citada al Tribunal de Disciplina el día martes y tras exponer su defensa, el organismo de la ANFP determinó que la situación no ameritaba mayor sanción y que solo se limita a una amonestación.

Solo una amonestación recibió la U tras informe de Héctor Jona (Agencia Uno)

No hubo multa económica ni tampoco un castigo en relación a jugar algún partido sin público, por lo que en el duelo próximo de local ante Magallanes podrán haber hinchas en las gradas. El duelo ante los carabeleros se llevará a cabo el día sábado 11 de febrero a las 20:30 horas programado en Santa Laura, si es que no hay un cambio de producto de la condición de la cancha en Independencia.