La Universidad de Chile no escatima esfuerzos y a dos semanas del megapartido ante la Universidad Católica, el club afina hasta el más mínimo detalle para encausar el rumbo en el Campeonato Nacional.

La Universidad de Chile al fin retornará al Estadio Nacional y la gran fiesta para los azules se realizará el próximo 27 de agosto en Ñuñoa. El equipo de Diego López retornará al principal coliseo deportivo del país para enfrentar a la Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario.

La U será local ante la UC en el remozado recinto deportivo, que fue refaccionado con miras a lo que serán los Panamericanos de Santiago 2023. La dirigencia de la institución llegó a visitar el coliseo y, además, a ver los últimos detalles para que todo salga en perfectas condiciones para el partido ante los de Ariel Holan.

Por ello, los directivos del Romántico Viajero fueron esta tarde al Nacional e inspeccionaron minuciosamente las nuevas instalaciones del recinto. Además, sostuvieron esta revisión con el administrador del estadio para ver en qué estado quedó para recibir a los hinchas de ambas escuadras en los próximos días.

Por lo que se percibe, el Nacional está en perfectas condiciones y la cancha es una verdadera alfombra para desarrollar un buen juego, ya que la Universidad de Chile necesita imperiosamente los puntos para poder salir de la zona complicada del torneo.

La dirigencia de la Universidad de Chile visitó el Nacional (Twitter U. de Chile)

Ansiedad por volver

Uno que está motivado con este retorno al Estadio Nacional es Álvaro Brun. El uruguayo nunca ha jugado en el principal coliseo de Chile y debutará en la zaga con la camiseta de la U ante la UC en el imponente recinto, que tiene varios cambios en las aposentadurías.

"La institución se siente cómoda jugando en ese estadio al igual que la gente se siente bien por lo que me han contado los muchachos. La verdad es que yo no he jugado en el Nacional y ojalá tenga la oportunidad de hacerlo", indicó.