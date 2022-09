Víctor Castañeda aplaude el cambio de actitud del plantel de Universidad de Chile: "Si juegas en la U, no puedes salir de la cancha con los pantalones limpios"

Universidad de Chile dio la sorpresa en los cuartos de final de la Copa Chile al vencer por la cuenta mínina a Universidad Católica con gol de Cristián Palacios en un estadio Santa Laura con 15.000 en sus gradas.

La actuación del equipo que dirige Sebastián Miranda, dejó exultantes a los hinchas laicos, y así también lo reconoce Víctor Hugo Castañeda, que asegura que la U recobró la memoria.

"La verdad que la U jugó bien, fue un equipo intenso, más cercano a lo que la historia de la U dice, un equipo que corrió y metió, hizo lo que el hincha azul reclamaba", aseguró.

Agregando que "lo que pasa es que esperamos mucho, luego de nueve meses el equipo reacciona, frente a situaciones complejas no había respondido, ayer sorprendió, fue muy solidario, se puso el overol, y como siempre digo 'si juegas en la U, no puedes salir de la cancha con los pantalones limpios' por mucho que tengas talento o calidad, no puedes salir con los pantalones limpios".

Por fin Víctor Castañeda está contento (Agencia Uno)

Respecto a lo que viene en el Campeonato Nacional, Castañeda cree que jugando a este nivel, es para estar mucho más tranquilos.

"Nos ilusiona este nivel, que estén entendiendo que el técnico haya podido sacar este rendimiento, que los jugadores entendieran donde están, así que todo muy bien", afirma.

Consultado por el mejor jugador de la cancha, Víctor Hugo elige a Israel Poblete "por su dinamismo, e ida y vuelta, fue muy importante en el mediocampo".