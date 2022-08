Universidad de Chile pasa por uno de los peores momentos futbolísticos e institucionales del último tiempo, donde la directiva de Azul Azul está agarrada de las mechas y el presente en la cancha no es el mejor con el equipo a tan solo tres puntos de la zona de descenso y con un duro partido ante Universidad Católica en el horizonte.

Antes de eso, el conjunto azul jugará hoy día la ida de los octavos de final de Copa Chile ante Cobresal, mientras que la vuelta será el próximo lunes en Valparaíso. El certamen nacional podría bien ser un bálsamo para la temporada del bulla o podría acrecentar una crisis que pareciera no tener salida.

“Yo creo que ya no aguanta más la hinchada y uno que es fanático de la U. Pienso que ya llegaron a los extremos sin darse cuenta de lo equivocado que están, sin dar la cara, sin dar una declaración para ver qué rumbo quiere la U”, fue el análisis de Roberto Reynero, ex crack de los azules en la década de los 80 y 90 en exclusiva con Bolavip Chile.

Reyero ve con preocupación lo que pueda pasar de aquí en adelante: “Hemos llegado a los extremos y conociendo a la hinchada, se está organizando, reaccionando y tomando decisiones muy drásticas. Hasta amenaza de muerte puede haber, pero lamentablemente ellos han cometido los errores, los dirigentes. Qué más se puede pedir porque no veo que la U salga a flote, es el equipo que más mal está jugando en el campeonato”.

Fiel a su estilo, emplazó a Michael Clark a que de la cara, asegurando que “Que por lo menos de la cara y para los comunicadores que hagan las preguntas adecuadas. ¿Qué pretende con la U?, ¿Qué es la U hoy en día?, ¿Qué pretende él y qué línea se va implementar en lo deportivo? Lamentablemente en lo deportivo es una crisis tremenda y como no hay claridad en los dirigentes, no hay claridad para abajo tampoco”.

Ex crack azul no le gusta la incertidumbre y el desconocimiento que se tiene actualmente de quienes toman las decisiones: “A nosotros nos tocó vivir una época parecida, pero ahí sabíamos con quién dialogar, sabíamos el presidente, dirigentes, conocíamos el andamiaje de la U, pero hoy en día no se conoce nada, no sabemos para dónde vamos lamentablemente”, remató.