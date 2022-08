Universidad de Chile no lo pasa nada de bien ni dentro de la cancha -donde marcha a tres puntos del descenso- ni fuera de ella, donde han sido constantes los reproches de los hinchas a la directiva de Azul Azul y al grupo Sartor.

La ausencia de una figura a la cabeza del proyecto de los azules colmó la paciencia de los hinchas, quienes en el día de hoy se manifestaron con lienzos pidiendo la salida de Michael Clark en los edificios adyacentes al CDA en la comuna de La Cisterna.

La disconformidad de los hinchas con la dirigencia no es exclusiva de ellos, ya que ahora fue el turno de Héctor Pinto, histórico ex DT campeón con los azules quien sacó la voz con Bolavip Chile: “Me gustaría saber mucho de la U, que den la cara y quiénes son. Nadie sabe quiénes son ni qué pretenden. Me cuesta hacer un análisis de la U y me cuesta proyectarla a futuro, tengo rabia de que no se pueda solucionar el problema”, dijo el ‘Negro’.

Héctor Pinto emplazó con todo a Michael Clark. | Foto: Agencia UNO

El ex DT azul incluso emplazó de manera directa a Michael Clark: “Que transparente la U, que diga quiénes son y quiénes están a cargo. Hace una semana hubo una reunión entre Clark y miembros de la corporación donde la U, donde hay muchos ex jugadores. Yo no pude ir porque había que inscribirse y todo el cuento, pero no ha llegado ningún comunicado de qué conclusión sacaron en la conversación que tuvieron con él”, aseguró.

Sobre qué necesita hoy día Universidad de Chile, Pinto fue claro en decir que “Lo que necesita la U es transparencia, porque las personas que están ahí y creen que saben de fútbol lo han hecho mal en las contrataciones y todo”.

En el cierre y pese al panorama negativo, Pinto asegura que la U tiene armas para salvarse de la B: “Yo diría que sí. De repente con lo poco que hay de plantel, de jugadores de jerarquía, se puede armar un equipo un poco más competitivo. Hay equipos de menor jerarquía que están sobre la U y eso te dice algo de lo que está pasando”, remató.