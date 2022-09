Solamente quedan horas para vivir una verdadera "final del mundo" entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, partido que podría ser decidor en el futuro de Diego Lópezal mando del elenco universitario.

Y es que ambos elencos llegan con una diferencia de tres unidades y con la necesidad imperiosa de obtener un buen resultado para mirar con mayor tranquilidad la parte baja de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Waldemar Méndez, panelista del programa Futuro Fútbol Club, analizó lo que le depara al enternador charrúa en caso de una derrota ante los dirigidos por Fernando Díaz.

"Yo creo que es un partido clave, pero es el principio del fin para López (Diego). Desde que habló Clark esta semana y no aprovechó esa oportunidad para confirmarlo, pero por último para decir que 'este será nuestro técnico hasta final de temporada pase lo que pase' , pero dijo que 'lo vamos a evaluar después del campeonato' , entonces es cuestión de tiempo que López esté afuera, esto le saca espalda sobre el plantel, le saca cierto respaldo acerca de los cambios que se vienen", afirmó el ex guardameta argentino nacionalizado chileno.

López se juega el todo por el todo ante el cuadro de la Cuarta Región | Foto: Agencia Uno

Además, recalcó que "primero, no tiene el apoyo en partidos anteriores para decir no cambio porque de esta forma el equipo jugó bien y cambiar es como morir con las botas puestas y sobretodo hay que considerar al rival, o sea juega con Coquimbo Unido que tiene a su goleador lesionado y si no arriesgas ahora que estás contra la espada o la pared para hacer algo diferente, bueno me parece que es el momento".

Recordar que López y la U enfrentarán este miércoles 7 de septiembre a los Piratas por la vigésimo cuarta fecha del Campeonato Nacional, encuentro que está pactado a las 15:30 horas.