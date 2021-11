El ex futbolista comentó el actual momento de Universidad de Chile tras caer contra Ñublense.

Waldemar Méndez categórico con el momento de la U: "Ya entra a pelear por no descender y lejos es el que peor juega"

Universidad de Chile no levanta cabeza en el Campeonato Nacional y se complica en el fondo de la tabla de posiciones. Los laicos marchan en la decimocuarta ubicación con solo 34 unidades y ven de cerca la Promoción, de la cual están a tres puntos y a seis de la zona de descenso directo.

Waldemar Méndez, expresó en el programa Futuro FC, la situación que está viviendo la U y recalcó que el actual momento no pasa por el penal de Ramón Arias ante los chillanejos y va más allá de aquello. "Algunos decían 'No, lo de Arias es impresentable'. Sí, si analizamos la jugada es un error garrafal, pero si analizamos el por qué la Universidad de Chile está donde está, no es por el penal de Arias o si la pelota pegó en el palo y salió. Si uno lo lleva a algo más conciso y actual, después de Santiago Wanderers que llegó a cuatro técnicos, el equipo que más técnicos ha cambiado es la U", expresó.

Finalmente, también enfatizó que los azules están en el grupo por no descender y ahí los estudiantiles es el que peor fútbol muestra. "De los equipos que están abajo y están peleando por no descender, porque la U entró en esa parte de la tabla, lejos es el peor que juega y es el que está más débil, emocionalmente hablando", cerró.