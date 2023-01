Mauricio Pellegrino está pasando días complicados en la Universidad de Chile. Y es que los fanáticos azules esperaban que el club de sus amores comenzara de la mejor manera en el Campeonato Nacional, pero esto no terminó sucediento, esto porque el Romántico Viajero terminó cayendo por 3 a 1 ante Huachipato en el Estadio Santa Laura.

Pese a que solo se ha disputado una fecha, los hinchas universitarios comienzan a perder la paciencia y ven como otro año más podrían pelear en los últimos lugares del fútbol chileno, todo de la mano de un estratega con experiencia y jerarquía.

Pellegrino intentó mover las piezas pero no le dio resultado | Foto: Agencia Uno

Waldemar Méndez, panelista de Futuro Fútbol Club, analizó lo que fue la dura derrota de la U y le pasó toda la responsabilidad a Pellegrino.

"Lo que a mí me ha sorprendido de esta Universidad de Chile es que hasta el momento no ha mostrado una gran diferencia, más lo que pueda hacer los jugadores que han llegado, más lo que pueda hacer el plantel y las individualidades, no vi un funcionamiento colectivo que me dijera que acá hay una mano de Pellegrino", comenzó diciendo el también panelista de ESPN Chile.

En la misma línea, el ex guardameta cree que "Pellegrino ha tenido tiempo suficiente para mostrar algunas cosas, al menos un patrón de juego, pero si le incomodó la cancha pero una cosa es la cancha y otra cosa son los movimientos. Los errores que cometieron en los tres goles fueron errores de movimiento y no de la cancha".

"Me sorprendió que con el tiempo de trabajo que un técnico de la categoría de Pellegrino no mostrara ciertas cosas básicas que con un equipo como la U y con los nombres que tiene en esta temporada debería haber mostrado", concluyó tajantemente.