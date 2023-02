El ex guardameta Waldemar Méndez, panelista de Radio Futuro, analizó lo que ha sido la estadía de Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile y dio a conocer los objetivos del elenco universitario para este 2023.

Waldemar Méndez sorprende al decir cuál es el jugador más regular de Universidad de Chile: "Israel Poblete y no sé si le va a dar lugar a Lucas Assadi"

Universidad de Chile vive un gran presente en el Campeonato Nacional 2023 tras haber conseguido tres triunfos consecutivos, los cuales tienen a los dirigidos por Mauricio Pellegrino peleando en la parte alta de la tabla de posiciones.

Fue ante Curicó Unido que el elenco universitario sacó a relucir toda su jerarquía y lo terminó venciendo por un sólido 3 a 1, resultado que dejó gratas sensaciones entre los hinchas azules en redes sociales, quienes se comienzan a ilusionar con pelear el título del fútbol chileno.

Pellegrino ya piensa en lo que será el encuentro ante Unión La Calera | Foto: Agencia Uno

Waldemar Méndez, panelista del programa Futuro Fútbol Club, analizó lo que ha sido esta nueva U de Pellegrino y le dio todos los créditos al trabajo realizado por el estratega argentino.

"La U hace tiempo que no tenía esa tranquilidad, era ímpetu, era ganas, era tener intención pero desordenada, le costaba la asociación y los goles eran pelotazos largo. Ahora, me parece que a lo futbolístico, yo le sumo la tranquilidad que le está entregando este técnico para que trabajen la jugada y el partido, para empezar a ganarlo a través de un fondo futbolístico te permita hacerte fuerte psicológicamente...Me parece que la U ha ido encontrando un 11 titular, donde Mateos va encontrando su lugar, en donde Fernández junto a Guerra o Palacios han funcionado bien", arrancó diciendo el ex cuidatubos.

"Creo que la Universidad de Chile lo que viene de ahora en adelante es un año más tranquilo, meterse en zona de Copas Internacional, pero no sé si da para campeonar pero si para tener un año más cercano a lo que espera uno de un equipo grande", remarcó el ex comentarista de ESPN Chile.

Para finalizar, el nacido en Laprida, Argentina, destacó el nombre de una pieza fundamental en el esquema de Pellegrino. "Yo me voy a quedar con un ejemplo que para mí ha sido poco destacado porque la U tuvo sus problemas el año pasado, pero para mí uno de los más regulares que fue eclipsado por Darío Osorio y Lucas Assadi, fue Israel Poblete, quien fue uno de los más regulares, poco valorado y ahora se hizo de la titularidad y yo no sé si le va a dar lugar a Assadi porque la labor dentro del equipo se nota. Ojo, Poblete me ha gustado mucho lo que ha hecho", remató.