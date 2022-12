Uno de los temas más comentados en las últimas horas en la Universidad de Chile es la situación de la capitanía. Y es que con la salida del mediocampista Felipe Seymour y la inminente partida de Ronnie Fernández, el Romántico Viajero se quedó sin un jugador en concreto que porte la jineta.

Recordar que los azules están a solo seis días del debut oficial de Mauricio Pellegrino en la banca universitaria, cuando enfrenten a Coquimbo Unido por la Copa de Verano Coquimbo 2023, y es en este encuentro que Nery Domínguez correría con ventaja para ser la voz de mando adentro de la cancha.

Campos y Domínguez son los apuntados por los hinchas de la U para ser los nuevos capitanes azules | Foto: Agencia Uno

Waldo Ponce, ex defensor central de la U y panelista del programa Futuro Fútbol Club, dio su punto de vista acerca de este controversial asunto.

"A mí siempre me ha gustado que sea alguien de casa ¿Por qué te digo esto? En el tiempo que a mí me tocó ser jugador de la U yo era joven, pero el segundo capitán después de Marcelo Salas era yo. Yo siempre agradecí al profe Gustavo Huerta que me dio esa posibilidad", aseguró el ex seleccionado nacional.

"Al de casa nadie te puede venir a contar lo que significa la U porque es formado en el club. Una vez se lo plantié al plantel juvenil en un asado y les dije eso eso mismo", añadió.

"Igualmente mi capitán sería Domínguez porque la lleva un año en la U y tiene experiencia. Después se lo daría a un jugador joven como Cristóbal Campos", remató.