Universidad de Chile tomó una importante decisión en el mercado de fichajes. A pesar del fuerte interés desde el extranjero por Lucas Assadi, la directiva estudiantil sigue firme en su postura.

¿Cuál es? No dejará salir a su promesa de 22 años bajo cualquier condición. Así lo demostró en su negociación con Atlético Mineiro, ya que dicha conversación se enfrió en las últimas horas.

La razón: la propuesta del elenco de Minas Gerais no satisfizo el deseo universitario. Según detalló el periodista partidario Lucas Tanaka a través de su cuenta de X, la situación está en un punto muerto.

“¡Atención! Atlético Mineiro y Universidad de Chile no lograron llegar a un acuerdo. La información sugiere que la oferta de 4 millones de dólares del Atlético Mineiro no fue suficiente”, lanzó.

En dicha línea, el comunicador concluyó asegurando: “Por ahora, sobre el jugador chileno, ¡eso es todo lo que tenemos! Si el Atlético Mineiro no sube su oferta, no hay acuerdo”.

Lucas Assadi se mantendrá, por el momento, en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La exigencia de Universidad de Chile por Lucas Assadi

Según lo recabado por este medio, la cúpula azul exige un pago de 5 millones de dólares por su novel crack. De no recibir un ofrecimiento que cumpla tal requisito, el puentealtino se mantendrá en el plantel laico.

Durante la última temporada, Lucas Assadi disputó una totalidad de 30 enfrentamientos. En ellos, logró anotar 11 goles y entregar seis asistencias: el prime está cada vez más cerca.

En resumen: