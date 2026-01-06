Una sorpresiva noticia llega desde Brasil en medio de las negociaciones de Universidad de Chile con Atlético Mineiro por el traspaso de Lucas Assadi, ya que el volante ofensivo de la U podría partir al fútbol brasileño.

Esto porque el periodista partidario Guilherme Frossard publicó en su cuenta de X (ex Twitter) una actualización de las conversaciones entre ambos clubes por el jugador de 21 años, que es deseado por el entrenador Jorge Sampaoli.

En medio de aquello, el comunicador informó que habría un principio de acuerdo por el traspaso de Assadi, pero queda acordar el monto, pues en las últimas horas recibieron una propuesta desde Inglaterra que lo cambia todo.

Lucas Assadi tendría propuestas desde Brasil e Inglaterra. (Foto: Javier Vergara/Photosport)

Esta consistiría en cinco millones de euros, cifra muy similar a la que esperaban recibir en el Complejo Deportivo Azul (CDA). Pero que desde el lado del futbolista la han rechazado para priorizar al cuadro Galo, esperando también una propuesta mayor.

“Las negociaciones para ficharlo por el Atlético están en plena marcha. Recientemente, un club inglés intentó entrar en la contienda, pero recibió un ‘no’ precisamente por el preacuerdo del jugador con el Galo”, informó Frossard.

“La oferta del club inglés fue de €5 millones, lo que hace pensar que el Atlético tendrá que pagar algo en torno a esa cantidad. Aún no está finalizado ni firmado, pero esa es la tendencia”, complementó el brasileño.

