O’Higgins de Rancagua continúa afinando su plantel de cara a la temporada 2026, en un mercado de fichajes donde el Capo de Provincia ha sido uno de los clubes que ha optado por moverse con cautela, priorizando la continuidad y el equilibrio por sobre los golpes mediáticos.

Con una base importante de jugadores que se mantuvo tras la última campaña, en el elenco Celeste existe la convicción de que no es necesario partir desde cero, sino potenciar sectores específicos del equipo para competir en la Liga de Primera, Copa Libertadores, la Copa Chile y la Copa de la Liga.

En ese contexto, uno de los nombres que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas fue el de Leandro Fernández, delantero que fue cortado por Francisco Paqui Meneghini en la Universidad de Chile, lo que generó expectación entre los hinchas rancagüinos.

La salida de Leandro Fernández sigue dejando coletazos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Lucas Bovaglio y la opción de contratar a Leandro Fernández

Consultado por la posibilidad de fichar al atacante argentino, Lucas Bovaglio, entrenador de O’Higgins, optó por la mesura y evitó confirmar o descartar negociaciones puntuales.

“Quiero ser prudente con los nombres, inclusive con los nombres que están en este plantel. Yo creo que hay una gran base de jugadores que continuaron y que no arrancamos desde cero, solo falta potenciar a este plantel”, señaló en su conferencia de presentación.

Además, el ex DT de Palestino recalcó que el trabajo de mercado sigue su curso, pero sin apresurar anuncios: “No quiero profundizar en algunos nombres. La dirigencia está trabajando, se está moviendo y hay negociaciones que están avanzadas y en horas o días van a haber novedades. Quiero lo mejor para el club y algunos nombres se está hablando y la negociación se cierre”.

Por ahora, en Rancagua optan por el silencio estratégico, mientras el mercado sigue abierto y las decisiones finales comienzan a tomar forma.

En síntesis…