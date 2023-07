¡Alarma, azules! Juan Cristóbal Guarello revela estado anímico de Mauricio Pellegrino en Universidad de Chile: "No está muy feliz"

Mucha bronca existe en Universidad de Chile, tras las dos derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional y que aleja a los azules de los primeros lugares, puesto que ostentaron hace dos semanas.

Esta situación, sin duda, complica en demasía al técnico de la U, Mauricio Pellegrino, quien debe lidiar con la crítica por el juego mostrado de parte de sus dirigidos, como también con la ya nula (prácticamente) posibilidad que llegue algún refuerzo.

Y esa incomodidad la dejó plasmada, Juan Cristóbal Guarello, quien en el programa en su Canal de Youtube La Hora de King Kong, repasó lo que han sido estas horas para el ex Vélez Sarsfield.

En la oportunidad, manifestó que hubo una cierta desilusión en el estratega porque creía que llegarían incorporaciones, no fue así. “Nuestro amigo Pellegrino luego de ganarle a Católica y quedar al borde de la punta, pensó que le podían traer un par de jugadores y no le han traído nada”, enfatizó el comunicador.

En esa línea, añadió que los dirigentes de Azul Azul, “estaban buscando laterales en la Primera B como a Mario Larenas el ex Unión, que antes tenía pelito largo y ahora es pelado, pero no se si está para la U”, recalcó.

De todos modos, afirmó que el trasandino no la está pasando para nada bien por estos días en el Centro Deportivo Azul y que eso se pudo manifestar en el pobre partido que realizaron ante el cuadro árabe.

La U no levanta cabeza e hicieron un bajo partido ante Palestino (Photosport)

“La verdad es que Pellegrino no está muy feliz y la poca felicidad se está demostrando en la cancha. La U jugó muy mal sobre todo en ofensiva, no generaron ocasiones de gol. Qué mal partido hicieron ante Palestino y lo terminaron perdiendo. No es que se salga de la pelea por el campeonato, pero ya Cobresal le sacó seis puntos y se le comienza a alejar”, afirmó.

Finalmente, dejó abierto su pensamiento en relación al entrenador y qué podría determinar, pese a que se ve una persona muy calmada. “Pellegrino trata de ser un tipo medido, pero, pero, pero…”, cerró Guarello.