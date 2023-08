Alejandro Lorca es categórico con el Superclásico: "Mauricio Pellegrino aspira a que no lo goleen"

Faltan apenas dos días para que comience una nueva versión del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, los que se enfrentarán después de 50 años en el estadio Santa Laura.

Bolavip conversa con un de los relatores más queridos por el hincha: Alejandro Lorca, el que no quiso vender humo y quiso ser lo más objetivo respecto a lo que se verá en Plaza Chacabuco.

“Yo lo veo complicado, el fútbol es el arte del impensado, puede que la U se encuentre con un gol en los primeros minutos, que los albos tengan un expulsado, y que los azules defiendan una ventaja, pero, si hay lógica, los momentos son disímiles, Colo Colo viene sólido a nivel nacional, la U viene mal y con un técnico que aspira a que no te goleen, a realizar una presentación digna”, indica sin anestesia.

Y en ese sentido, el cantagoles cree que una derrota azul sella el futuro de Pellegrino. “Si la U pierde feo la cuerda no da para más, y razonablemente pudo ser antes, me da la sensación que algo se quebró entre el técnico y la dirigencia y entre el técnico y los jugadores”, asegura.

Alejandro Lorca cree que por lógica Colo Colo debe ganar el Superclásico

“Darío Osorio no será una gran baja para la U”

Un tema que ha sido potente en la previa del Superclásico es la venta de Darío Osorio a Dinamarca y si los azules lo extrañarán o no ante Colo Colo.

“Creo que no va a ser una gran baja porque lamentablemente nunca demostró en cancha su potencialidad, no creo que la U lo eche particularmente de menos en función de eso, en los partidos donde fue titular no alcanzó a mostrar su plenitud como sí lo hizo la temporada anterior”, indica.

Respecto a si le sorprendió el traspaso, Alejandro Lorca cree que “es relativo, da la sensación de que hubo otros intentos anteriores, pero me pareció un tanto forzada”.

Sobre si era el momento para partir, el relator cuenta que “si era verdad lo anterior, que el Milan, y que tu veías que no repuntaba y que tenía un presente futbolístico tan malo, si son los montos que se hablan y de esa perspectiva es correcto, pero justo antes de un Superclásico, donde hay que hacer fuerzas este tipo de venta no le hace bien al plantel, más allá que al jugador sí le viene bien desde el punto de vista económico”.

¿Cuántos goles hizo Darío Osorio en Universidad de Chile?

Darío Osorio marcó 11 goles con los azules, dejando una huella en el equipo en el que irrumpió en uno de los momentos más oscuros de la institución.