¿Aló, Mauricio Pellegrino? Ex Universidad de Chile pide como titular a Emmanuel Ojeda: "Le da equilibrio al equipo"

Universidad de Chile visita a Huachipato este sábado a las 12:00 en el estadio CAP de Talcahuano con la tremenda ilusión de vencer a los acereros y llegar a la punta del torneo.

Respecto a si debe mantener el equipo que le ganó a la Católica o jugársela por alguna modificación, conversamos con Hugo Droguett, el que le aconseja a Mauricio Pellegrino volver a confiar en un volante que dejó el equipo por lesión.

“Yo me inclino por el ingreso de Emmanuel Ojeda, por jerarquía, él ha hecho un buen papel en la U y en ese sentido le da más equilibrio también al equipo”, asegura.

El ex lateral azul es de la idea de que “la U necesita equilibrio y más allá de lo que entrega Mateos, creo que para este partido ante Huachipato, meto a Ojeda”.

Hugo Droguett se la juega por Emmanuel Ojeda

Respecto a la ausencia de refuerzos en el cuadro universitario, Droguett es categórico en destacar que “Osorio volvió al gol y eso le dará confianza, volverá al lugar que le corresponde y la U tiene un gran plantel y si se puede mejorar el plantel, mejor”.

En todo caso deja en claro que “igual no me asusta que no se refuercen, hay que darle oportunidad a los que quizás dieron antes y ahora han tenido menos protagonismo”.