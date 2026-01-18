Damián Pizarro sigue sin poder encontrar club tras su salida del Le Havre de Francia, donde no tenía ningún tipo de consideración por parte del cuerpo técnico y decidió no volver a presentarse al cuadro francés.

Si bien en un momento se habló de que estaba prácticamente listo en Colo Colo para tener un segundo baile con los albos, nada de eso sucedió y el Cacique decidió optar por el delantero argentino, Maximiliano Romero.

Pizarro sigue buscando club. | Foto: Photosport

Desde el otro lado de la Cordillera de los Andes surgió el rumor de que Damián Pizarro interesa en Racing Club de Avellaneda, equipo argentino que se encuentra en Chile y debía enfrentar a Universidad de Chile, pero eso finalmente no sucederá por los incendios forestales.

Gustavo Costas, entrenador del cuadro argentino, fue consultado por Redgol acerca de la oportunidad de fichar al delantero chileno y, entre risas, respondió: “No es un mal nombre, pero se va armar un quilombo bárbaro”, dijo.

Así las cosas, Damián Pizarro sigue en el aire y está a la espera de resolver su futuro donde lo único claro es que no volverá a Francia y el Udinese, dueño de su pase, no lo tiene considerado para el corto plazo.

En síntesis

Damián Pizarro salió del Le Havre de Francia y su pase pertenece al Udinese.

El entrenador Gustavo Costas de Racing Club reconoció el interés por fichar al delantero chileno.