Este martes 20 de enero en el Centro Deportivo Azul, por fin Universidad de Chile pudo jugar su primer partido bajo las órdenes del nuevo entrenador Francisco Meneghini.

Por el trágico incendio en Concepción la U no pudo debutar ante Racing Club en el Ester Roa, y en la presente jornada los azules enfrentaron a Santiago Wanderers, al que vencieron 3-1 con dos goles de Octavio Rivero y uno de Felipe Salomoni.

La formación fue la misma que el DT azul tenía planificada para enfrentar a la Academia, es decir, con Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Javier Altamirano, Lucas Assadi, Eduardo Vargas; Octavio Rivero.

Es un hecho que es un partido de práctica, pero ya la formación del equipo entrega luces de las primeras decisiones tácticas de Meneghini.

Chao a la línea de tres

A diferencia de su antecesor Gustavo Álvarez, Paqui comienza el año con una marcada línea de cuatro, siendo sus centrales los experimentados Calderón y Zaldivia.

Ahora vendrá una sana competencia entre Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo para ver quién será la primera carta de reemplazo.

Eduardo Vargas fue titular en la U

Los cinco volantes fantásticos de la U

Meneghini juega con dos volantes en línea: Charles Aránguiz y el volante paraguayo Lucas Romero. El que tendrá que esperar su lugar para entrar en el equipo es Israel Poblete. La gran duda es qué pasará cuando Marcelo Díaz se encuentre 100% recuperado.

Adelante de esa línea de dos volantes fuertes hay tres para la salida ordenados de la siguiente manera: Eduardo Vargas por la izquierda, Lucas Assadi por el centro y Javier Altamirano por la derecha.

Ambos aleros hacen un trabajo de ida y vuelta haciendo sociedad ya sea con Hormazábal por derecha, como con Salomoni por izquierda.

La responsabilidad del 9

En esta jornada el referente de área fue Octavio Rivero, el que demostró por que la U lo viene siguiendo hace tanto tiempo, al marcar dos tantos, uno de gran factura luego de una gran habilitación de Lucas Assadi.

El dolor de cabeza para Paqui será ahora determinar cuál será su centrodelantero, si Rivero o el hoy firmado Juan Martín Lucero.