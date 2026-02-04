En las últimas horas, la previa del partido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026 entre Huachipato y Universidad de Chile ha estado marcada por una fuerte incertidumbre respecto a la realización del encuentro.

¿La razón? El compromiso entre Acereros y Azules no obtuvo el visto bueno de la Delegación Presidencial, luego de un informe de Conaf que resultó determinante para no aprobar el evento deportivo, debido a los incendios forestales que han afectado gravemente a la Región del Biobío. A este escenario se suman además los graves incidentes protagonizados por barristas de la U en el duelo anterior frente a Audax Italiano.

Bajo este contexto, comenzaron a surgir distintos trascendidos que apuntaban a un posible cambio de estadio, considerando que el cuadro siderúrgico tiene inscritos más de un recinto para ejercer su localía durante la temporada.

Hucachipato y la U se quedan sin estadio | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Huachipato vs Universidad de Chile, en veremos

Sin embargo, con el paso de las horas, esas alternativas fueron descartándose una a una por motivos ajenos a lo estrictamente futbolístico.

En primer lugar, el Estadio Ester Roa Rebolledo quedó completamente descartado debido al estado de catástrofe que rige actualmente en la ciudad de Concepción.

Otra opción que no corre es el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, ya que Ñublense tiene programado un partido como local este domingo en dicho recinto, cuando enfrentará a Deportes Limache.

Finalmente, el Estadio Santa Laura tampoco aparece como alternativa viable, ya que no se encuentra habilitado actualmente. De hecho, Unión Española debió trasladar su localía este fin de semana al Estadio Municipal de La Pintana para recibir a Deportes Recoleta por la Copa Chile.

Así las cosas, el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile sigue en suspenso, a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, que determine si el encuentro podrá disputarse o si finalmente deberá ser reprogramado.

En síntesis…

Huachipato y Universidad de Chile siguen sin certeza sobre la realización de su partido por la Liga de Primera 2026, luego de que las autoridades descartaran el Estadio CAP- Acero.