¿Bomba para quién? Histórico delantero lanza potente artillería a Universidad de Chile por no contratar a Marcelo Díaz: "Él iba a bajar los humos de quienes andan agrandados"

Tras los buenos resultados y presentaciones de Marcelo Díaz con la camiseta de Audax Italiano sobre todo en la Copa Sudamericana, nuevamente se instala la idea que el campeón de América pueda volver a Universidad de Chile.

Situación que no pasa del deseo, ya que un posible regreso del Chelo al CDA sigue siendo lejano, pero no por eso, históricos de la U no dejarán de pronunciarse y el concepto es uno solo: El futbolista, perfectamente, pudo tener una nueva oportunidad en los universitarios.

Héctor Hoffens, ex atacante de los estudiantiles conversó con Bolavip Chile, se refirió sobre esta temática y manifestó su resignación sobre la mínima posibilidad que pudiese existir de un regreso del Carepato.

“Está complicada la cosa porque ya no lo quieren. La gente es media cerrada y cuesta, pero creo que si no fue a comienzos de año, menos será ahora“, reconoció Hoffens.

En relación si estuviese al nivel de lo que busca futbolísticamente el cuadro azul, el ex puntero no tiene dudas que el jugador, tiene todas las condiciones para aportar tanto dentro como fuera de la cancha.

Marcelo Díaz la rompe en Audax Italiano, Factor clave en la Copa Sudamericana (Photosport)

“Por supuesto. Es un jugador bueno, calado, con corazón azul, que iba a arreglar todos los problemas de camarín, de relaciones, bajar los humos de quienes andan medios agrandados. Iba a ser un líder positivo, capitán y que daría más peso de lo que podía tener la U. Hoy día, no hay ninguno así”, enfatizó el ex futbolista.

De todos modos, el ex jugador hace el llamado que la dirigencia no se relaje, porque todavía queda la mitad de la temporada. “Lamentablemente no se si es conformismo, pero estar peleando abajo y ahora están terceros o cuartos también como que da tranquilidad. Campeonato queda mucho y pueden pasar muchas cosas”, cerró Hoffens.