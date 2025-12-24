Deportes Iquique se ilusionó con salvarse del descenso gracias a una gran remontada en las últimas fechas, sin embargo, no le alcanzó y gracias a la derrota ante la U en la fecha 30, deberá jugar en Primera B el 2026.

Los Dragones Celestes quieren armar un equipo competitivo para volver rápidamente a la serie de honor y por eso este 24 de diciembre, dieron a conocer la contratación de un formado en Universidad de Chile.

Se trata de Simón Contreras, quién debutara en 2020 como delantero con Hernán Caputto y luego Rafael Dudamel en el banco.

“¡Bienvenido, Simón Contreras! Con 23 años, Simón se desempeña por toda la banda derecha, como lateral o extremo, aportando intensidad y recorrido.

Llega desde Deportes Santa Cruz, club al que se incorporó a mitad de temporada y donde disputó todos los partidos”, informó Iquique en sus redes sociales.

Agregando un gran ¡Bienvenido a tu nueva casa, Simón!

Simón Pitu Contreras se une a Deportes Iquique

Recordemos que en sus inicios, Contreras comenzó como puntero derecho y con el correr del tiempo fue reconvertido en lateral.

¿Qué gana Iquique con su llegada?

El equipo nortino suma un jugador con intensidad y recorrido, capaz de hacer toda la banda. Su formación como delantero le permite ser un lateral con mucha proyección ofensiva, ideal para una categoría donde los espacios por fuera son fundamentales.