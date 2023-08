Dolor y pena. Eso es lo que se vive durante este martes en la Universidad de chile luego de la inapelable derrota ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Santa Laura y que completa la cuarta caída consecutiva de la U en el Campeonato Nacional.

Y no son pocos, quienes sienten que el gran culpable de esta debacle es el técnico Mauricio Pellegrino, donde algunos ya sienten que el entrenador argentino, debiese salir del banco estudiantil.

Bolavip Chile conversó con el ex atacante azul, Marco Olea, quien no está tan de acuerdo con aquel pregón y enfatiza que al entrenador hay que seguir bancándolo, pese a los últimos resultados.

“Independiente de estos cuatro partidos, la U es diferente a otros años. Yo creo que hay que mantener a Pellegrino, hemos tenido muchos técnicos y cuando los han sacado son decisiones apresuradas. Ojalá que los errores se puedan corregir”, expresó el Caballero del Gol.

Sin embargo, reconoce que no se le ve bien al actual estratega universitario. “Se le ve a Pellegrino que no plasman lo que él quiere, se nota cuando lo enfocan y se nota en su rostro, sobre todo con la emoción que él proyecta hacia sus jugadores“, aseguró el también técnico.

Sobre los cuestionamientos al desempeño del golero, Cristóbal Campos Véliz, Olea sostiene que no siempre los culpables son los porteros cuando el equipo recibe muchos goles.

“Las redes sociales toman una labor importante hoy por hoy en lo que son las opiniones, pero si volvemos atrás creo que las redes sociales sacaron a Johnny Herrera y no era el culpable, recordar que al próximo torneo peleamos el descenso, en ese momento no fue culpa de Johnny y ahora tampoco de Cristóbal Campos“, señaló el ex atacante de Universidad de Concepción.

Olea le quita toda responsabilidad a Campos Véliz, pese a los cinco goles en contra (Photosport)

Sobre el Superclásico ante Colo Colo, el ex ariete manifestó que no siente miedo de enfrentar al cacique y que sus máximos temores van por otro lado. “Es una frase cliché esa de ‘los clásicos son diferentes’, pero lo que más asusta es que volvamos al sistema errático que hemos venido pasando desde hace cuatro años y que se mantenga. Tu puedes perder uno o dos partidos, el tema es cómo lo pierdes”, aseguró.

Finalmente, como ex delantero, señaló que a la U le falta ese jugador con instinto asesino. “En la U hay solo chispazos, hay buenos jugadores, Guerra y Palacios son buenos jugadores, pero nos falta ese goleador, ese oportunista que siempre esté ahí, que los rivales tengan miedo de marcarte, eso nos falta y deben mejorar rápidamente”, cerró Olea.