Claro está, que Universidad de Chile busca goles y que estos sean extranjeros. Además, fue una arista muy pobre en la reciente temporada 2023 donde no hubo un artillero descollante en los azules.

Desde el año 2021, que la U no tiene un depredador de fuste y precisamente ese último jugador, es el que muchos creen y piden que vuelva al Romántico Viajero, nada más ni nada menos que Joaquín Larrivey.

Su gran campaña en Magallanes, pese al descenso del cuadro carabelero, motivó a muchos a querer ver al Bati otra vez, con la camiseta universitaria. Sin embargo, otras voces asoman en el horizonte que se niegan a un eventual retorno del argentino.

Tal es el caso de Marcos González, quien en conversación con Bolavip Chile sepultó tal idea y que espera, que de una buena vez, los canteranos tengan una opción y no cree que sea viable el regreso del jugador de 39 años.

“No, para mi ya pasó. Hay que darle la oportunidad a Cristóbal Muñoz. Tiene 22 años y aún no le han brindado las oportunidades al muchacho”, afirmó tajantemente el Lobo del Aire.

Consultado sobre la similitud con el regreso de Marcelo Díaz, el ex defensor expresó que “es diferente a Marcelo Díaz, por la posición y es un jugador demasiado identificado con la U, que ha intentado volver hace años, se ha ofrecido y no se le había dado, pero ahora sí“, dijo el ex seleccionado nacional.

Pese a la gran campaña en Magallanes, Lobo del Aire no quiere a Larry en la U (Photosport)

Marcos González y su postura sobre el tema de Luis Casanova

Otro de los temas que es importante en el mundo azul es el de Luis Casanova. El capitán del 2023 aún no renueva con los azules y su continuidad sigue siendo una gran interrogante.

Sobre si se debe asegurar la continuidad del formado en O’Higgins, el ex jugador no lo dudó y recalcó que para estar en la institución es necesario tener un nivel superior al resto.

“Yo creo que depende del rendimiento de este año. No es un tema difícil, pero para estar en la U debe ser con un nivel sobresaliente, va a estar en uno de los equipos más grandes de Chile”, concluyó González.

¿Cuáles fueron los números de Joaquín Larrivey en Magallanes?

El atacante argentino llegó proveniente desde el Sudtirol de Italia, para intentar salvar a Magallanes del descenso, donde si bien no se pudo, de todas maneras tuvo un gran semestre.

En la escuadra del Manojito de Claveles disputó el Campeonato Nacional de Primera División y Copa Chile durante 15 partidos y en trece de ellos fue titular. En total, se registró con dies goles.