Universidad de Chile prepara lo que será su partido ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán donde los azules intentarán volver a sumar de a tres, algo que no pasa hace cinco fechas.

Los universitarios llegan a este partido con una serie de bajas importantes: Matías Zaldivia, Emmanuel Ojeda y probablemente Federico Mateos.

Al respecto Bolavip conversa con Marcos González el que no se hace muchos problemas pese a los jugadores que le faltan a la U.

“Yo pondría a Cordero, y que ponga a Osorio y a Assadi y el resto, que ponga lo que quiera, pero necesito que ponga a esos tres muchachos, reitero, Osorio, Assadi, Cordero y ocho más”, indica.

Marcos González le manda importante mensaje a Mauricio Pellegrino.

El Lobo de Aire además es claro en asegurar que es un error pensar en Colo Colo, porque ganar el viernes es clave.

“Hay que pensar en La Calera es muy importante como para pensar en lo siguiente, yo miraría sólo por este partido”, aseguró.

Sobre la posibilidad de cambiar a Mauricio Pellegrino si no logra resultados en los próximos partidos, González no está convencido. “No lo sé, la tendencia es lo que me preocupa y a quién van a traer, yo intentaría modificar las cosas y eso no significa echar a alguien, hay que cambiar lo que estamos haciendo mal”, cerró.