Universidad de Chile acumula cuatro derrotas consecutivas que complicaron sus opciones de pelear el título. Según reportó El Mercurio, en Azul Azul plantean la opción de que Mauricio Pellegrino no esté dirigiendo en el Superclásico ante Colo Colo si no le gana a Curicó Unido.

César Vaccia se refirió a la situación que vive el DT argentino. “Nosotros los entrenadores y más en equipos como la U, Colo Colo y Católica, de mucha tradición a nivel nacional, sabemos que tenemos que tener a los equipos lo más alto posible, peleando el Campeonato permanentente”, dijo en conversación con Bolavip Chile.

El histórico estratega azul apunta a la presión que existe en los equipos grandes. “Siempre va estar uno en la corniza. En cualquier momento los dirigentes pueden presionarte o ponerte algún desafío que signifique tu salida”.

Vaccia no está de acuerdo ante un eventual ultimátum para el DT de la Universidad de Chile. “Si eso es así no me parece. Se supone que esto es un proceso, que es un muy buen entrenador, una persona seria y decente”.

Mauricio Pellegrino vive su peor momento en la Universidad de Chile con una mala racha de cuatro derrotas en fila (Foto: Photosport)

El bicampeón con la U asegura que pese a la mala racha reciente hay un avance con Mauricio Pellegrino. “Estábamos últimos, ahora estamos más cerca de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores”.

Por último, insitió en que no está a favor de un ultimátum. “Si bien no nos ha ido bien estos últimos cuatro o cinco partidos. Si es que se produce una presión de tipo que si no ganamos el lunes, se va, no me parece algo que vaya en beneficio del equipo y de la institución”.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile y Curicó Unido?

Universidad de Chile recibirá a Curicó Unido el lunes a las 20:00 en el estadio Santa Laura. Mauricio Pellegrino buscará cortar la mala racha de cuatro derrotas consecutivas y enmendar el rumbo del equipo en el Campeonato Nacional 2023.

El Romático Viajero marcha en el octavo lugar con 29 puntos, a cuatro del segundo Huachipato y a 10 puntos del líder de la competencia, Cobresal. Por su parte, Curicó Unido llega en el antepenúltimo puesto con 20 unidades, a solo una de la zona de descenso.