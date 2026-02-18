Francisco ‘Paqui’ Meneghini ha tenido un arranque para el olvido en Universidad de Chile, donde en las primeras tres fechas acumula empates ante Audax Italiano y Palestino, sumado a una caída frente a Huachipato en el sur del país.

Rápidamente empezaron a circular rumores de que Meneghini podría tener los días contados en el CDA, algo que fue descartado de plano por el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia: “Ni Sampaoli, ni Lasarte, ni Berizzo. En la U no está cuestionado Paqui Meneghini”, dijo en Pauta de Juego.

Según Hevia, Paqui no está cuestionado. | Foto: Photosport

Hevia, incluso, descarta cualquier rumor que vincule a Jorge Sampaoli con los azules: “Por logros, es el mejor entrenador en la historia de Chile. Hoy, no hay ninguna chance de que venga, ni siquiera por la plata. Desde que se separó de Beccacece no le ha ganado a nadie”, agregó.

En el cierre, eso sí, asegura que la U encendió los radares en caso de que Paqui no remonte en los dos partidos venideros: “Yo les puedo asegurar que no está en cuestionamiento Paqui. Obvio que la U ve alternativas… si pierde ahora y con Colo Colo ¿qué vas hacer? Pero no está cuestionado ni nada”, remató.

Cabe recordar que este domingo Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Deportes Limache, partido que servirá de antesala al Superclásico frente a Colo Colo en el Estadio Monumental la próxima semana.

