La Universidad de Chile está inmersa en una gran crisis deportiva que tiene a los hinchas furiosos. Y es que el cuadro azul acumula seis partidos sin saber de victorias en el Campeonato Nacional y los fantasmas del descenso volvieron una vez más.

¿El gran apuntado por los fanáticos del elenco universitario? El entrenador argentino Mauricio Pellegrino, quien no ha encontrado el rumbo en las últimas fechas y tiene a la U afuera de los puestos de copas internacionales.

La U y Pellegrino siguen sin levantar la cabeza en el Campeonato Nacional | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Bolavip Chile se contactó con el histórico relator azul José Pepe Ormazábal, quien le pidió a los dirigentes de Azul Azul tomar una drástica decisión sobre el futuro de Pellegrino.

“El tema del técnico no da para más, ya no tiene vuelta atrás y pase lo que pase tiene que irse. No tiene perdón, ya no dio porque un equipo que de seis partidos pierda cinco y empate uno no tiene nada que hacer”, indicó el locutor de Radio Agricultura.

“Yo haría un remezón enorme: Sacaría a Mauricio Pellegrino y pondría a Sebastián Miranda”, señaló.

Por último, el relator se dio el tiempo de destacar a dos jugadores azules dentro del mal cometido que tuvo la U ante Unión La Calera. “Lo más destacado del partido fue Toselli y la entrega de Leandro Fernández, pero lo del técnico no tiene vuelta atrás”, concluyó Ormazábal.