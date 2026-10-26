El periodista alabó a Eduardo Vargas por sus tres tantos en la goleada contra Everton de Viña del Mar en el Estadio El Teniente.

Universidad de Chile no tuvo problema alguno y derrotó 4-1 a Everton por la fecha 25 de la Liga de Primera. El cuadro estudiantil exhibió un excelso nivel ejerciendo su localía en Rancagua.

En dicho compromiso en el Estadio El Teniente, hubo una figura azul que cautivó a Jorge “Coke” Hevia: el periodista la llenó de elogios en conversación con BOLAVIP Chile.

Para él, no hay duda de que Eduardo Vargas es la gran estrella del elenco laico. El oriundo de Renca convirtió tres goles y se ilusiona con conseguir el título en su regreso al club.

“Ahí está el plus de Fernando Gago, que descompensa en ataque y compensa en defensa: es un equipo que reencuentra a Maximiliano Guerrero con cancha por delante”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Tiene a un Agustín Arce que está físicamente increíble para atacar por fuera y defender por dentro. Y lo de Eduardo Vargas que es insólito, es espectacular“.

Eduardo Vargas anotó tres goles para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Coke Hevia calma a Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador abordó la lucha por la corona en la Liga de Primera. El conjunto universitario quedó a siete unidades del líder de la tabla de posiciones, Colo Colo.

“Tranquilidad, porque la diferencia aún es muy grande. Todavía sería hablar para la galera. Con lo que te tienes que ilusionar es con el Chile 2. Después, lo otro habría que ver cuánto se cae Colo Colo”, cerró.