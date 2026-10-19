Jorge Coke Hevia arremete contra un jugador de Colo Colo: “Que le pongan un par de paipazos”

Colo Colo hoy se prepara para lo que serán sus 45 minutos pendientes del duelo de vuelta por los cuartos de final de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, en la que espera dejar atrás la goleada que recibió por parte de Coquimbo Unido en la Liga de Primera y retomar confianzas para la recta final del torneo.

La dura derrota que vivió en la cuarta región sin duda que dejó varios coletazos en el mundo ‘Albo’ y todo esto por lo que fue el rendimiento de gran parte de los jugadores que dijeron presentes en aquel partido, quienes recibieron varias críticas por su bajo desempeño.

Ante este escenario, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia tomó la palabra en su programa ‘Pauta de Juego’ de Radio Pauta y comentó lo que es el presente del defensor Iván Román, a quien le dejó una importante críticas por lo que son sus constantes arrebatos, los que incluso ya mostró en la Selección Chilena.

“El problema de Iván Román es que yo creo que hay que engancharlo un poco, que le baje un poco y no pescarlo más (sus arrebatos)”, declaró.

Hevia y su mensaje claro a Román | Foto: Photosport

Concluyendo, Hevia espera que algún jugador con experiencia agarre al defensor nacional y lo vuelva a enrielar, para que se enfoque en perfeccionarse en lo futbolístico y dejar de lado las polémicas o encontronazos que ha protagonizado en este último tiempo.

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“Alguien que lo agarre y que le pongan un par de paipazos y que se vuelva a enrielar, tiene demasiado potencial, pero se le arranca la cadena muy fácil”, cerró.

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