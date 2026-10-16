El periodista adelantó que Blanco y Negro está observando a un portero. Ha sido seleccionado internacional.

Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes. A pesar de que el cuadro albo aún no concluye su participación en esta temporada, la cúpula institucional debe buscar refuerzos para 2027.

Uno de ellos, será portero. Al menos, así lo indicó Jorge “Coke” Hevia a través del programa De Buena Fuente de DLT Sports: entregó pistas sobre una posible incorporación para el elenco de Macul.

Ante las inminentes despedidas en dicho puesto, el cuerpo técnico no titubeó en solicitar el arribo de reemplazantes. Hay un seleccionado internacional en carpeta para la campaña entrante.

“Fernando Ortiz pidió un 1… Colo Colo está siguiendo a un arquero que en las últimas pasadas ha sido seleccionado en su país y no juega en América. Sigue a uno, pero deben haber 10″, comentó.

Sobre la misma línea, advirtió: “Y lo otro, yo estaría muy atento a la situación de (Brayan) Cortés. No lo descarto, no creo que sea el ideal para nadie, pero no lo descarto. Él no quiere volver”.

Colo Colo busca un portero. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo se despedirá de dos arqueros

A su vez, Coke Hevia explicó que Vozinha y Fernando de Paul serían los dos guardavallas que dirán adiós al término de 2026. El caboverdiano no renovará su vínculo y el segundo mencionado anhela nuevos rumbos.

Por el momento, Colo Colo se enfoca en cerrar la Liga de Primera y la Copa Chile en lo más alto. En el primer certamen está en la cima de la clasificatoria, mientras que en la otra competencia disputa su acceso a las semifinales.