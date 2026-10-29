El periodista cuestionó lo hecho por Fernando Zuqui tras su renovación en la UC. Termina contrato a fines de 2026.

Universidad Católica desperdició una oportunidad de oro: el elenco precordillerano empató 1-1 contra Audax Italiano en su duelo pendiente por la fecha 24 de la Liga de Primera.

Este resultado de la UC provocó la reacción de Jorge “Coke” Hevia, que en los micrófonos de Radio Pauta analizó el compromiso disputado este miércoles 28 de octubre en el Claro Arena.

¿Y qué dijo? El periodista cuestionó a Fernando Zuqui a pesar de dudar sobre su tarjeta roja en el minuto 45+3. Si bien para él no debió ser expulsado, el rostro de TV criticó duramente al mediocampista.

“Tampoco es tan loco que lo haya echado. Últimamente, se ha dedicado más a guapear en cancha. Es parte del remolino del camarín, porque le renovaron por seis meses y no por un año. Se dejó de jugar”, comentó.

Luego, el panelista agregó: “El gerente deportivo de Universidad Católica es increíble la pega que tiene. Tiene que pegar un barrido completo, se tienen que ir 10 y tienen que llegar 10″.

Coke Hevia criticó a Fernando Zuqui en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Fernando Zuqui genera dudas en Universidad Católica

Tal como consignó el conductor mencionado, el volante concluye su contrato al término de 2026 tras haber renovado tan solo por seis meses. De esta manera, deja su futuro en incertidumbre.

Es que además, durante las últimas semanas, su representante confirmó su deseo de volver a Estudiantes de La Plata. Por ello, la secretaría técnica de Universidad Católica tendrá que tomar una decisión sobre su caso.