El periodista alabó a Maximiliano Guerrero, que entregó cuatro asistencias en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Universidad de Chile triunfó en su recibimiento a Everton de Viña del Mar por la fecha 25 de la Liga de Primera. La escuadra azul no tuvo mayores problemas y se quedó con una valiosa victoria 4-1.

Y en dicho encuentro en el Estadio El Teniente, hubo una figura universitaria que captó la atención de Danilo Díaz. El periodista lo llenó de elogios en la transmisión del duelo en Radio ADN.

Para el comunicador, Maximiliano Guerrero fue la mejor pieza de Universidad de Chile en Rancagua. El extremo derecho entregó cuatro asistencias y se posicionó entre los más destacados en el enfrentamiento.

“Fue superlativo, ganó siempre, jugador decisivo en la derecha. Metió dos centros iguales para la conexión de Eduardo Vargas“, comentó sobre el atacante de Universidad de Chile.

Sobre la misma línea, la voz radial agregó: “Después, esa acción para meter un centro con la izquierda que encuentra el cabezazo de Agustín Arce… Siempre ganó, muy buen partido”.

Maximiliano Guerrero brilla en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Danilo Díaz aprueba a Universidad de Chile

Finalmente, el rostro de las comunicaciones aplaudió lo hecho por el equipo de Fernando Gago. Se impuso tempranamente en el marcador y tras ello aprovechó su ventaja con comodidad.

“No tuvo puntos bajos Universidad de Chile, que apretó a Everton (…) A partir del minuto 29 y desde ese instante, controló el partido y lo manejó”, concluyó sobre Universidad de Chile.