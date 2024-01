Universidad de Chile empezó con el pie derecho el 2024. Los Azules derrotaron por 4 a 0 a Unión Española en el Estadio Santa Laura, resultado que ilusiona a los hinchas del Bulla de cara al futuro.

A pesar de ello, la U sigue mirando con atención el actual mercado de fichajes, pues uno de los grandes anhelos del ex DT de Huachipato es el mediocampista César Pérez, quien actualmente se encuentra con la Roja Sub 23 en el Preolímpico 2024.

Y es que pese a que la U había desistido por el fichaje del hasta ahora futbolista de Unión La Calera, durante las últimas horas este interés se habría reactivado, así lo afirmó Cristián Caamaño en Deportes Agricultura.

MARCO BARRERA NO QUIERE VER A CÉSAR PÉREZ EN LA U

Marco Barrera, conductor del programa La Magia Azul, se tomó un momento del reconocido espacio azul para dejar en claro que no quiere ver ni en pintura al seleccionado nacional Sub 23 en la U.

“Yo me aburrí de que agranden jugadores. ¡Dejen a César Pérez en La Calera no más!. Lo poquito que lo vi en el partido del Preolímpico… No, que se quede en Calera no más”, apuntó.

Pérez vistiendo la camiseta de la Roja Sub 23 | FOTO: Jesus Vargas/Photosport

“Esto de agrandar a jugadores se transformó en una moda y uno lo ve en el Preolímpico que es su serie ni siquiera en el Adulto y no da pie con bola, no marcan diferencias ni en su categoría, estaban jugando con un Perú que tuvo que armar su formación a última hora”, sentenció.

¿En qué equipos ha jugado César Pérez?

Formado en Magallanes, donde debutó muy joven, fue traspasado a Unión La Calera en el año 2022. Además, fue seleccionado sub 17 y disputó la Copa del Mundo del año 2019 en Brasil.