Mientras la Universidad de Chile atraviesa un arranque de temporada irregular bajo el mando de Francisco Meneghini, el nombre de un viejo conocido vuelve a generar eco en el Centro Deportivo Azul.

Felipe Mora, delantero del Portland Timbers, recordó su vigencia este fin de semana en la MLS, justo cuando la ofensiva estudiantil atraviesa una severa sequía.

Recodemos que el propio atacante que fue campeón con los azules el 2017, reconoció que tuvo acercamientos para volver a la U este año, sin embargo, no se pudo concretar.

El presente de Mora en Estados Unidos es la antítesis de lo que vive el ataque azul. En la reciente victoria de su equipo por 3-2 ante Columbus Crew, el atacante chileno fue el autor del empate parcial y pieza clave en la remontada.

En la vereda opuesta, la “U” apenas registra un gol en tres partidos. Los flamantes refuerzos, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, aún no logran estrenarse en las redes, dejando al equipo de Meneghini sin un referente de área que concrete el funcionamiento ofensivo.

Felipe Mora pudo ser refuerzo de la U este mercado de pases

La renovación que bloqueó el regreso

A pesar del deseo manifiesto del jugador y el anhelo de la hinchada, el retorno de Mora no se concretó este año por un tecnicismo contractual. El propio delantero aclaró recientemente que una cláusula de renovación automática en su contrato con el equipo estadounidense cerró cualquier puerta a una negociación formal en este mercado de pases.

Presión en redes sociales

La actuación de Mora no pasó desapercibida para la parcialidad laica. Tras su gol en la MLS, las redes sociales se inundaron de comentarios de hinchas que lamentan su ausencia, posicionándolo como el “jugador necesario” para destrabar el complejo inicio de la era Meneghini.

