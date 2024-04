Cristián Caamaño desata su furia contra Azul Azul tras la reventa de entradas de los abonados de la U: "Tú no puedes..."

Este domingo 14 de abril, Universidad de Chile y Coquimbo Unido se enfrentarán por la octava fecha del Campeonato Nacional 2024, compromiso donde se espera un Estadio Nacional con cerca de 45 mil espectadores.

Sin embargo, una fuerte polémica ha azotado al Romántico Viajero en las últimas horas. ¿Qué pasó?. Y es que ya pasada las 24 horas “exclusivas” para el canje de entradas para los abonados, Azul Azul puso a la venta estos tickets para el público general.

Esto desató el enojo de miles de hinchas abonados en redes sociales, los cuales comenzaron a pedir explicaciones a los dirigentes del cuadro laico.

Los simpatizantes bullangueros llegaran en masa hasta el Coloso de Ñuñoa | FOTO: Raul Zamora/Photosport

CRISTIÁN CAAMAÑO LE CARGA LA MANO A AZUL AZUL POR EL TEMA DE LAS ENTRADAS

A raíz de esta situación, el periodista Cristián Caamaño en el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura se puso del lado del fanático azul y salió a criticar esta controversial decisión.

“La U debería fijar que el viernes recibe todas las solicitudes de la semana que no van a ir por distintos motivos, así el club puede planificar la venta de entradas. Tú cuando compras el abono tienes la garantía de ir todo el año, entonces no vendas abono”, partió diciendo.

Agregando que “la U tendría que indemnizar o dar una solución o sino yo voy al Sernac absolutamente y establezco una demanda en contra de Azul Azul por no poder asistir a todos los partidos de la U”

“Tú no puedes poner a la venta una entrada que tiene dueño, si yo tengo un abono en el asiento A44 de Tribuna Andes es mi asiento y yo le comunicaré al club si no voy a ir o no le comunico. ¿Qué le importa al club? Si tú tienes un abono y vendieron tu entrada es gravísimo”, concluyó.

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

En la octava fecha, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Coquimbo Unido. El duelo se jugará este domingo 14 de abril a las 12:30 horas.