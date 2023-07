Cristián Caamaño describe la particular razón por la que Franco Lobos aún no sale a préstamo de la Universidad de Chile

Una complicada situación vive el delantero de Universidad de Chile, Franco Lobos, quien se encuentra en una verdadera incertidumbre respecto a su futuro en el cuadro azul, mientras se hablan de equipos donde podría ir el jugador.

Cobresal y sobre todo Deportes Copiapó, son los clubes que han manifestado cierto interés por el ex Unión La Calera, quien todavía no decide y más bien, no tiene claro qué camiseta defenderá en el segundo semestre.

No obstante, se reveló un sabroso detalle respecto a la situación que aqueja a Lobos. La historia, la contó el periodista Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura, quien incorporó a un actor muy particular en esta novela.

Todo empezó en las negociaciones por el duelo del pasado viernes entre el cuadro minero y Huachipato y el nuevo horario para ese compromiso, que en principio era para las 15:30 horas. Es el instante, cuando Caamaño detalló en qué consistieron esas conversaciones y la moneda de cambio para acceder a la modificación mencionada. Es por eso, hubo un momento que ante la complicada situación para los nortinos para acceder a eso, es que, para lograr el acuerdo, a Cobresal le dijeron “si estás tan complicado, dile al profe que yo te hago la gestión con la U“, y desde los cupríferos replicaron “¿Qué gestión con la U?”, para que su interlocutor manifestara “tú sabes cuál gestión con la U, ¿Acaso no estás pidiendo un jugador?”.

Pero, aún es confusa la situación, a lo que el comunicador ayudó a desenredar el tema. “La U, iba a mandar a préstamo a Franco Lobos a Copiapó, porque Pellegrino es muy amigo de Almandoz y habían llegado a un acuerdo para que el jugador fuese allá. Entremedio, Lobos preguntó a Cobresal si había opción y le dijeron que sí, se entusiasmó y le dijo a la dirigencia que no iba a Copiapó. Pero, Michael Clark le dijo ‘no te puedes ir a Cobresal, le vamos a respetar la palabra a Pellegrino que irías a Copiapó'”, expresó el panelista dejando una gran interrogante.

En la dirigencia de Cobresal se supo de esta situación y es ahí, donde el periodista menciona quién era la voz de Huachipato que mantenía diálogo con el cuadro albinaranja, nada más ni nada menos que Victoriano Cerda.

En los nortinos le habrían dicho “hasta Michael Clark ya nos dijo que no” directamente a Cerda por el tema de Franco Lobos, a lo que Caamaño contó que el propio dirigente del equipo de la usina les contestó “no te preocupes, eso lo arreglo yo“, en una suspicacia más relacionada a las miles de interrogantes sobre quién manda en la U.

Finalmente, Cobresal y Huachipato jugaron a las 17 horas del pasado viernes (Photosport)

Esto se suma, a lo revelado en el reportaje de “Informe Especial” de TVN, creado por el periodista Fernando Agustín Tapia denominado “El Cartel del Gol”, sobre quién o quiénes, tienen el control del fútbol chileno. Mientras tanto, Lobos aún está en tira y afloja, sin saber dónde jugará.