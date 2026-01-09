Universidad de Chile espera tener buenas noticias esta semana en el Mercado de Fichajes, donde pretenden dejar cerrada las incorporaciones de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero para reforzar el ataque de los azules.

Una de las noticias que ha golpeado la actualidad de la U es la salida de Leandro Fernández, quien sorpresivamente dejó el club y todo indica que será nuevo jugador de Argentinos Juniors para la temporada 2026.

No habrá reemplazo para Fernández en la U. | Foto: Photosport

Cristián Caamaño, destacado periodista nacional, reveló la siguiente movida de la U en el Mercado de Fichajes tras la partida de ‘Lea’: “La información que yo tengo es que la U no va ir a buscar un reemplazante de Fernández. Tiene claro cuáles son sus prioridades”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“Si por ahí sobre el final del mercado se abre una posibilidad… pero hasta ahora, la U no va ir a buscar un reemplazante”, aclaró sobre la chance de que el cuadro azul vaya a buscar un jugador en reemplazo del trasandino.

Todo indica que los planes de Universidad de Chile en el Mercado de Fichajes no se modifican por la partida de Leandro Fernández y Paqui Meneghini seguirá insistiendo por las piezas que le faltan para darle más competitividad al cuadro azul.

En síntesis

Universidad de Chile busca fichar a Octavio Rivero y Juan Martín Lucero para su ataque.

Leandro Fernández dejó el club azul y se perfila como refuerzo de Argentinos Juniors.