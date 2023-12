Cristián Caamaño es lapidario con la llegada de Marcelo Díaz a Universidad de Chile: "No está para ser titular en la U"

Universidad de Chile podría dar uno de los grandes golpes al mercado chileno, pues en las últimas apareció en los diversos medios de comunicación sobre el posible regreso de Marcelo Díaz, noticia que fue dada por el periodista Gonzalo Quiroz.

“Marcelo Díaz regresa al club de sus amores. El volante de 36 años llega para ejercer liderazgo y ser el capitán azul, convirtiéndose así en el primer refuerzo confirmado de la U para el 2024”, escribió el comunicador de ESPN Chile en su cuenta de X.

Fue a raíz de esto que los hinchas azules comenzaron a debatir en las diversas redes sociales sobre si “Carepato” es un buen fichaje o no para afrontar el Campeonato Nacional 2024.

CRISTIÁN CAAMAÑO NO VE CON BUENOS OJOS LA LLEGADA DE MARCELO DÍAZ A LA U

En el programa Deportes En Agricultura de Radio Agricultura analizaron el posible arribo del bicampeón de América con la Roja al Romántico Viajero y fue ahí que el periodista Cristián Caamaño no titubeó a la hora de dar su punto de vista.

“Vamos a poner la pelota al piso. Traer un jugador solo para ser capitán del equipo, viejo ¿Marcelo Díaz está para jugar en la U? Pongámonos eso primero como punto de partida porque lo que mostró Marcelo Díaz este año en un equipo que no tenía ninguna responsabilidad, me parece que no está para ser titular en una U que quiere pelear el título”, dijo en el arranque.

En más de alguna oportunidad, Díaz ha mostrado su deseo de retornar a la U | FOTO: Archivo

“Para mí criterio si es que van a buscar a Díaz para ser capitán es que están errados, los refuerzos tienen que llegar para darle un salto de calidad al equipo y no para portar una jineta por 30 minutos. La U tiene que tener un capitán pero que juegue todos los partidos y Marcelo Díaz no está para jugar todos los partidos de la U, es solo cosa de ver las estadísticas en Audax”, complementó.

“Marcelo Díaz no está para ser titular en la U por sobre Ojeda, por sobre Mateos y podría pelear con el Chico Cordero porque está jugando sus primeras temporadas… No me imagino a Marcelo Díaz jugando con Gustavo Álvarez”, concluyó.

LOS NÚMEROS DE MARCELO DÍAZ EN AUDAX ITALIANO

El formado en la Universidad de Chile disputó 2.313 minutos con la camiseta de Audax Italiano entre Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana. En el terreno de juego estuvo 30 partidos de los cuales en 29 fue titular, encuentros donde no pudo convertir goles.