Universidad de Chile presentó en sociedad a Francisco ‘Paqui’ Meneghini como flamante entrenador para la temporada 2026, pero los azules todavía no han presentado a ningún jugador de manera oficial para el próximo año.

Uno de los nombres que da muchas vueltas en el CDA es el de Eduardo Vargas, pero fue Cristián Caamaño quien sorprendió a todos en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura donde dejó helado a los hinchas azules.

“Lo cómico es que el acuerdo está, yo se lo mostré al Pato (Yáñez), le mostré la prueba tácita de que el acuerdo está, pero eso fue hace una semana. Qué está pasando, por qué dilatan tanto”, dijo sobre Turboman.

Todavía no presentan a Eduardo Vargas en la U. | Foto: Photosport

En esa línea, Caamaño complementa diciendo que “Yo creo que más allá del acuerdo, la U quiere asegurar a los delanteros titulares… quiere asegurar primero a un Lucero o a otro delantero que esté, porque de lo contrario no puedo entender lo que está pasando”.

“Vargas no es prioridad. Es un jugador libre, de 36 años, que te muestra el tatuaje y ya llegaste a un acuerdo. Queda la impresión de que no es prioridad hoy en día y que la prioridad par la zona de ataque son otros jugadores. Las señales que dan es que no es prioridad”, cerró.

¿Llegará Eduardo Vargas a Universidad de Chile? Todo indica que, de igual manera, Eduardo Vargas será jugador de los azules para la temporada 2026, pero la incertidumbre se está comiendo a los hinchas azules.

En síntesis

Francisco Meneghini fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador azul para la temporada 2026.

El club mantiene un acuerdo vigente con el delantero Eduardo Vargas, actualmente jugador libre.