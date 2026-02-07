El proceso de Francisco Meneghini en la Universidad de Chile aún no logra agarrar vuelo en este 2026 y este fin de semana, los ‘Azules’ tendrán una importante prueba de fuego en el torneo en un duelo crucial ante Huachipato en el sur de nuestro país.

Para el ‘Romántico Viajero’ este partido es de gran importancia para poder sumar los primeros tres puntos en el torneo nacional, el cuál es su principal objetivo en el 2026 y además, para conseguir un fiato dentro del equipo para lo que ha sido este inicio de año.

Previo a este partido, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura y habló de lo que será este segundo partido para la U en el torneo, el que considera como clave para que el equipo de Meneghini comience a validarse con buen fútbol y un buen resultado.

“Jugadores experimentados tienes, pero no le sobra nada a la U tampoco, desde el juego no le sobra nada, la U lleva dos partidos para el ojo del público sin goles, ante Universitario en Lima y Audax Italiano y tampoco se generaron demasiadas situaciones”, declaró el comunicador.

Meneghini quiere su primer triunfo en la U | Foto: Photosport

Finalmente, Caamaño ya le deja una importante exigencia al equipo de ‘Paqui’ Meneghini, en la que para este duelo ante Huachipato sí o sí debe dejar una buena imagen, sino, su proceso se comenzará a llenar de dudas para esta temporada 2026.

“La obligación de la U es dar pasos hacia adelante, no en cuanto a buscar la presión alta, sino que hay que empezar a jugar mejor”, cerró.

