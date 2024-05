Ex escudero de Eduardo Bonvallet, valoró el trabajo de Gustavo Álvarez en los azules y espera que le lleguen refuerzos.

El Campeonato Nacional de Primera División está on fire y si bien Universidad de Chile es el líder indiscutido e invicto por el momento, el triunfo por goleada de Colo Colo ante Audax Italiano, hace pensar que los albos vienen con todo.

Algo que en diálogo con BOLAVIP CHILE comentó el periodista Cristián Chico Peñailillo y confesó según su parecer, que los albos están en carrera, pero que vayan con calma en sus declaraciones.

“Yo creo que Colo Colo no está fuera de carrera del campeonato local. Ganó bien, ante un equipo discreto, no le ganó a uno que está arriba, hizo cuatro goles, pero decir que pelearán el título me parece que es un poquito exagerado”, admitió Peñailillo.

A su vez, reconoció que según su paladar, no sabe si los azules son los mejores y que el Superclásico de la Segunda Rueda será clave para saber quién irá por la corona.

“Para mi, la U es el puntero, pero no se si es el mejor equipo. Veremos en el clásico de vuelta cuando se vuelvan a encontrar, son partidos aparte y decir que pelearán el título, es prematuro”, afirmó el periodista.

Chico Peñailillo: “La U tiene un gran DT”

Sobre cómo cree que volverá la U tras el receso de Copa América, donde de paso se disputará la Copa Chile, el comunicador desconoce cómo lo vivirán, pero de todas maneras valora el momento de los estudiantiles como hace mucho no experimentaban.

“Todos los equipos después del receso no sabemos cómo van a volver. A algunos les hace bien, a otros no, pero la U ahora está pasando por un momento virtuoso que no se le veía hace muchos años”, aseveró.

De paso, alabó el entrenador, Gustavo Álvarez. “Tienen a un técnico clarito, bueno, que no se enreda, que ha probado cosas nuevas en defensa y eso es un mérito de él. Tiene al plantel alineado y sin tantas expulsiones”, señaló.

En la primera rueda, la U ganó en el Monumental (Photosport)

“La U debe reforzarse”

Finalmente, el ex compañero de Eduardo Bonvallet aseguró que los azules volverán bien para el segundo semestre, siempre y cuando puedan llegar algunos refuerzos.

“De no ocurrir nada extraño, tras el receso la U creo que va a volver mejor, no se si se van a reforzar, pero sería bueno traer a alguien y potenciar algunas zonas”, concluyó el Chico Peñailillo.