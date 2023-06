Una de las situaciones que más llama la atención en la previa del duelo entre Universidad de Chile y O’Higgins, es la ausencia en el once inicial de Darío Osorio, que tras la última práctica realizada por el técnico Mauricio Pellegrino, así quedó definida.

Desde luego llama la atención que el nacido en Hijuelas se quede relegado a una suplencia en un compromiso tan importante como el ante el cuadro celeste y más aún, que hizo todo el proceso de intertemporada siempre en el equipo estelar.

Para entender este nivel de Osorio, muy distante al del 2022, en Bolavip Chile conversamos con Cristián Chico Peñailillo, quien respaldó la potestad que tiene el entrenador trasandino, para dejar fuera al 11 azul.

“El técnico es quien más claro tiene qué es lo que pasa con el jugador. El muchacho vivió una sobreexposición mediática desde el mismo club, que anunció que lo querían vender, que valía 8 millones de dólares y en ese momento no los valía y ahora menos”, afirmó el Chico Peñailillo.

El periodista, dio cuenta de la apreciación que él tiene en virtud de este tema. “Hay un tema psicológico, de entorno que claramente está afectando su calidad en el entrenamiento, de disposición a hacer un futbolista profesional y se está comportando con actitudes que al técnico no lo convencen”, indicó.

Pellegrino deja en el banco a Osorio ante O’Higgins (Photosport)

Además, sostiene que lo que ocurre con el volante zurdo es netamente responsabilidad de él. “No basta con el talento. Hay que ser riguroso, entrenar bien y no enrollarse con temas de una futura venta. Y me da que pensar que la cabeza de Osorio, sin saber mayor detalle, no está bien, es un futbolista inmaduro, es banca, juega tarde mal y nunca, no destacó en el Sudamericano Sub 20, el técnico no lo considera y no lo da todo”, reveló el periodista.

Finalmente, recurrió a su gran amigo, Eduardo Bonvallet para dar un diagnóstico de lo que necesita hoy por hoy, el futbolista. “Cuando jugadores como él creen que con el talento basta y ser bueno para la pelota, está equivocado. Hoy en día se requiere correr, tener sacrificio y como decía el Bonva, el jugador chileno necesita látigo y Osorio hoy en día con suerte, vale dos millones de dólares”, cerró Peñailillo.