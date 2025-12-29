Universidad de Chile oficializó en esta jornada a su nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Álvarez, en la que el argentino, Francisco Meneghini es quien tomará la posta y liderará al ‘Romántico Viajero’ a partir del 2026.

Tras oficializarse su arribo a la U, el ex futbolista Dante Poli comentó en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro la llegada de Meneghini a los ‘Azules’, en la que muestra dudas en lo que es esta apuesta para el próximo año.

“Más allá de las capacidades que ha demostrado, en la que han hablado que es un entrenador con una gran metodología, que entrena bien, que va en corriente de lo que siempre se habla”, parte señalando Meneghini.

Agregando a esto, el ex zaguero indicó que este año que se avecina para la Universidad de Chile será un fierro muy caliente para el entrenador argentino, quien tiene como gran objetivo en el 2026 romper su sequía de títulos en el torneo nacional.

Meneghini es el nuevo DT de la U | Foto: Photosport

“Otra cosa es que ojo, fue un año extraño en la U, no fue un tremendo año, compitieron excelente, llegó a una semifinal de Copa Sudamericana, retomó su mística, pareciera que iba maravilloso todo, pero sumó un nuevo año sin ser campeón, quedó lejos del puntero, no va a Copa Libertadores”, declara.

Concluyendo, Poli avisa desde ya que Francisco Meneghini deberá partir con el pie en el acelerador con su trabajo en la Universidad de Chile, en donde deja claro que esta llegada en la U será el gran desafío para su carrera.

“Es un año extraño de evaluarlo para la Universidad de Chile, para la exigencia que tendrá ‘Paqui’ Meneghini, que no va a ser poca”, cerró.

