Benjamín Inostroza dejó una huella en la historia de Universidad de Chile al debutar con tan solo 15 años y marcar un gol bajo la dirección de Jorge Sampaoli en 2012, un hito que lo posicionó como uno de los talentos más prometedores del fútbol chileno.

Sin embargo, tras su paso por la U, la carrera del delantero estuvo marcada por altibajos y distintos desafíos, buscando consolidarse y sostener la regularidad que se esperaba de aquel joven prodigio.

Su recorrido lo llevó por clubes como Deportes La Pintana, Rancagua Sur, Real San Joaquín, Deportes Limache, Iberia y Deportes Melipilla, equipo en el que vivió una de sus mejores temporadas: disputó 24 partidos y anotó 15 goles, convirtiéndose en una de las figuras de Los Potros.

Benjamín Inostroza da un nuevo salto en su carrera | FOTO: Deportes Melipilla

Estos números llevaron a que varios clubes de la Primera B se fijaran en él pero uno se terminó quedando con su fichaje. ¿Cuál fue?

Benjamín Inostroza es nuevo refuerzo de Curicó Unido

El delantero de 28 años fue presentado en las redes sociales como nuevo jugador de Curicó Unido, elenco donde espera mostrar su movilidad en el frente de ataque y buena lectura en el área.

Con este fichaje, los Torteros suman su octavo fichaje tras el arribo de Cristopher Medina (defensor), Damián Tello (arquero), Joaquín Romo (volante), Roberto Riveros (delantero), Enzo Ormeño (volante), Gabriel Sarria (defensa) y Javier Retamales (volante).

Por su parte, Inostroza buscará responder a las altas expectativas del cuerpo técnico liderado por Damián Muñoz y de la hinchada curicana, que confía en que el delantero pueda ratificar el buen nivel mostrado durante su última campaña.

En síntesis…

Benjamín Inostroza, recordado por su histórico debut goleador con 15 años en Universidad de Chile, fue oficializado como nuevo jugador de Curicó Unido.