Universidad de Chile pasa por el peor momento de la temporada 2023, en donde acumulan 8 partidos seguidos sin conocer de victorias con seis caídas y dos empates que profundizan la crisis futbolística de los azules.

Si bien en un momento se ilusionaron con pelear el título o clasificar a Copa Libertadores, lo concreto es que eso está lejos de ocurrir y así mismo lo cree Diego Rivarola, ex jugador azul quien en ESPN Chile soltó todo.

“La U sigue sin rumbo, creo que lamentablemente después del primer semestre, creímos que este mal momento iba a ser pasajero, pero ya pasa a ser preocupante que Universidad de Chile uno no sabe lo que va a pasar en el siguiente partido”, dijo el ídolo azul.

La U no encuentra el rumbo en el torneo. | Foto: Photosport

Rivarola analiza el sube y baja de la U esta temporada: “Pensamos que podía pelear el título, que podía entrar a Copa Libertadores y ahora no sé si pueda entrar a Copa Sudamericana, es muy difícil confiar en este equipo, no te entrega nada, no da seguridad. Volvió a ser débil de mente y cuando entran en esa debilidad, la experiencia ha sido muy mala”.

En el cierre, cree que hay responsabilidades mixtas por el mal momento de la U, diciendo que “El técnico no le ha podido encontrar la vuelta al equipo, no tiene variantes, ya no sabe qué usar, de qué forma usarlo y hay una responsabilidad muy grande de los jugadores. Echarle la culpa solo al técnico es injusto, tampoco ha podido que este equipo reaccione”, remató.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Los azules volverán a la cancha el próximo lunes cuando tengan que recibir a Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2023.