Universidad de Chile no se encuentra dentro de la cancha y, pese a haber tenido una aceptable primera media hora ante Everton, los azules cayeron por 1-2 y ahondaron la crisis de un segundo semestre realmente para el olvido.

Con un partido ganado de diez posibles, la segunda rueda de Mauricio Pellegrino y sus dirigidos los tiene colgando de un hilo en la clasificación a copas internacionales para el 2024, objetivo que de momento no estarían logrando.

Ante el irregular juego de los azules han surgido diversos cuestionamientos sobre si Mauricio Pellegrino debe continuar o no en el banco de la U, duda que el mismísimo Diego Rivarola trató de disipar en ESPN Chile.

La U viene de perder ante Everton de Viña del Mar. | Foto: Photosport

El ex delantero de los azules abrió los fuegos en relación al ex Vélez Sarsfield diciendo que “Es más, y eso no quiere decir que me guste o no Pellegrino o que la U juegue bien o mal, yo creo que el momento de la U va más allá del técnico”.

“No sé si el cambio de técnico va a ser la solución, yo creo que no. Y ojo, no es que sea un fanático de Pellegrino ni nada, pero no va a ser una solución”, complementó el otrora goleador de los azules.

¿Cuál es la solución? Rivarola responde: “No es fácil lo de la U, va más allá del técnico, va más allá de los jugadores. Es profundo, difícil, complicado, quizás se tengan que hacer cambios de raíz, pero sin duda que esta U no se parece en nada a la U histórica”, remató.

Día, hora y dónde juega la U

Este sábado 11 de noviembre a las 15:00 PM de Chile continental, Universidad de Chile visitará a Universidad Católica en el Estadio Santa Laura en una nueva versión del Clásico Universitario.

La U en la tabla

De momento, los azules marchan en el noveno lugar del Campeonato Nacional 2023 y estarían quedando fuera de la Copa Sudamericana 2024, cupo que Universidad Católica está agarrando de momento.