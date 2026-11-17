La polémica por los festejos de Colo Colo tras ganar la 35. Esta vez fue Diego Rivarola, exreferente de Universidad de Chile, quien volvió a cuestionar los cánticos burlescos que dedicaron algunos jugadores albos a su archirrival durante las celebraciones en el Estadio Monumental.

En el programa “Leones Sueltos”, donde participa junto a Rafael Olarra, el recordado ‘Gokú’ lanzó una particular reflexión sobre la rivalidad del Cacique con otros equipos del fútbol chileno. “Te voy a decir una cosa, ¿escuchaste algún canto a Cobreloa? ¿No que era su clásico?“, ni ellos se lo creen”, comentó.

De todas formas, Rivarola reconoció que este tipo de situaciones forman parte de la rivalidad futbolística, aunque advirtió que existe un límite que no se debe cruzar. “Siento que es parte del folclore, porque nosotros cuando salíamos campeones, a veces también dedicamos algunos cantos a la contra, tampoco hay que ser hipócritas. Pero hay un límite en la falta del respeto y ahí puede ser lo que ocurrió”, sostuvo.

Sin decir nombres, Rivarola cuestionó la actitud de jugadores como Javier Correa. “Hay algunos (jugadores) que cruzan la línea y es medio burdo eso, queriendo ser los mayores hinchas de su club”.

Asimismo, el ídolo azul insistió en que “la falta de respeto no me gusta a mí. Cuando se creen vivos y quieren ser más hinchas del club que los propios hinchas, o que los van a querer más por decir algo (…) Al final todo está en la educación de cada jugador”, expresó.

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Y cerró: “Yo puedo decir cosas feas, pero sé cuál es mi límite. Eso de que ‘la tienen adentro’ y esas cosas… Eso es un poco de educación nada más, va más allá de cualquier cosa, primero que nada. Entonces eso depende de cada uno y la educación que tiene”.