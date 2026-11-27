Nuevos chats de los contradores del Grupo Sartor salieron a la luz tras un reportaje de Informe Especial.

Nuevos antecedentes sobre la relación entre el Grupo Sartor y Azul Azul salieron a la luz tras un reportaje de Informe Especial de TVN. La investigación reveló una serie de conversaciones privadas de Pedro Pablo Larraín, fundador del holding financiero e imputado que se encuentra en prisión preventiva, en las que aparecen llamativas referencias a Universidad de Chile y su vínculo con la concesionaria que administra al club.

Uno de los diálogos más reveladores involucra a Larraín y su socio Alfredo Harz. En medio de las conversaciones sobre la participación de Sartor en Azul Azul, el empresario habría manifestado sus reparos a tener una exposición pública ligada al cuadro estudiantil, debido a su identificación con el archirrival.

“Mis niños y yo somos demasiado hinchas de la Universidad Católica”, habría señalado Larraín, dejando en evidencia su distancia con el equipo del que su grupo financiero buscaba controlar una parte mayoritaria de la propiedad.

Pero los mensajes también incluyeron descalificaciones hacia Universidad de Chile. En julio de 2022, durante un periodo complejo para el equipo azul, que venía de salvarse del descenso frente a Unión La Calera en Rancagua, Larraín expresó su molestia por el entorno de la institución.

“Estoy un poco saturado de la U y todo lo que lo rodea. Demasiado roto mala clase. Y no lo digo por los hinchas de a pie. Esos picantes de la Universidad y los Schapira”, escribió, en referencia a la casa de estudios y a la familia que en ese momento figuraba entre los principales accionistas de Azul Azul.

Pedro Pablo Larraín se encuentra en prisión preventiva (Photosport).

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Un presunto negocio con la ANFP

El reportaje también expuso otros mensajes de Larraín relacionados con la ANFP. En marzo de 2023, el fundador de Sartor conversó con Felipe Grau, gerente general de la firma de factoring eCapital, sobre un eventual negocio vinculado al organismo rector del fútbol chileno. En ese intercambio, pidió mantener la operación bajo reserva y evitar que Michael Clark se enterara.

“Un tema, que nadie sepa que estamos viendo el tema de la ANFP porfa, menos Mike”, fue el mensaje que envió Larraín, según los antecedentes exhibidos por TVN.

Por su parte, desde la ANFP descartaron cualquier vínculo con el grupo financiero. “No tienen ni han tenido relación contractual, comercial ni financiera alguna con Sartor AGF, sus fondos de inversión ni otras sociedades relacionadas con ese grupo”, señalaron al programa, agregando que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.