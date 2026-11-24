La U daría el primer golpe en el mercado de fichajes con la llegada de una de las joyas Ñublense: "Lo siguen desde 2023", aseguran.

Universidad de Chile comienza a proyectar la conformación del plantel para la temporada 2027 y uno de los volantes creativos más talentosos de la Primera División aparece en carpeta. Se trata de Matías Plaza, una de las joyas de Ñublense quien es seguido de cerca por los azules para reforzar el mediocampo de cara al año centenario del club.

La información fue entregada por el periodista Rodrigo Arellano a través de su cuenta de X, donde reveló que ya existieron contactos entre ambas instituciones. “La U tuvo contacto con Ñublense por Matías Plaza (25). Le queda un año de contrato, por lo que un acuerdo entre clubes sería la llave. Esto avanzaría solo si la U vende a un volante. Lo siguen desde 2023”, publicó.

Plaza, de 25 años, es el encargado de la creación en el elenco chillanejo y se ha consolidado como uno de los volantes ofensivos destacados del fútbol chileno. El futbolista se formó en Santiago Wanderers, club donde desarrolló su carrera hasta 2023, antes de continuar su camino en Ñublense.

La U muy cerca de fichar a Matías Plaza de cara al 2027 (Photosport).

Sin embargo, el eventual fichaje dependería de que Universidad de Chile concrete primero la salida de algún mediocampista.

En ese escenario, los azules están atentos a la situación de Javier Altamirano, quien tiene un año más de contrato, pero no sería considerado por Fernando Gago. Otra alternativa es Agustín Arce, cuyo futuro también podría abrir espacio para una incorporación en esa zona de la cancha.

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Mientras tanto, el elenco estudiantil de Fernando Gago se enfoca en el cierre de la Liga de Primera. Este fin de semana, la U visitará a Deportes Concepción con la posibilidad de asegurar el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027 si consigue los tres puntos.

⚽️🇨🇱 REACTIVAN EL INTERÉS 🗂️#LaU tuvo contacto con #Ñublense por Matías Plaza (25|🇨🇱) Le queda 1 año de contrato por lo que un ACUERDO entre clubes sería la 🔑 Esto AVANZARÍA solo si #LaU vende a UN volante 🔍. Lo siguen desde 2023. 27 partidos, 4 goles y 5 asistencias en 2026 pic.twitter.com/J3Xn8xTguG — Rodrigo Arellano V. (@RodrigoQta) November 24, 2026

En síntesis…

Universidad de Chile contactó a Ñublense por el fichaje del volante Matías Plaza .

contactó a por el fichaje del volante . El futbolista de 25 años tiene un año más de contrato en Chillán.

tiene un año más de contrato en Chillán. La operación en la U depende de la salida de Javier Altamirano o Agustín Arce.