Universidad de Chile comienza a dejar atrás años para el olvido en el fútbol chileno y ahora vive días de glorias, pues los Azules son los actuales líderes del Campeonato Nacional junto al sorprendente Deportes Iquique.

La llegada del director técnico Gustavo Álvarez ha calmado las aguas y los hinchas del Romántico Viajero se comienzan a ilusionar con poder pelear el título del Torneo Nacional.

Pero hay algo que ha llamado la atención de ciertos exjugadores en el último tiempo y es la poca preocupación que existe por parte del Grupo Sartor desde su arribo al cuadro universitario hacia las viejas glorias de la institución.

EDUARDO POLLO ARANCIBIA DISPARA SIN FILTRO CONTRA AZUL AZUL

Uno que hizo saber su malestar fue Eduardo “Pollo” Arancibia, histórico futbolista de la década de los 90, quien en el programa de Youtube llamado Chuncho TV criticó fuertemente a Azul Azul, concesionaria que maneja los hilos del club laico.

“Yo te digo una cosa, tiempo atrás hablé con Pedro González y me dijo que no lo dejaban entrar al CDA. ¿Pedro González cuántos goles le hizo a Colo Colo? Se cansó de hacerles goles. ¿A Pedro tú crees que lo han llamado para ofrecerle un trabajo en la U?”, arrancó diciendo.

Arancibia vistiendo la camiseta de la U | FOTO: Archivo

En la misma línea, el jugador que levantó la Copa Chile 1998 y el Torneo Nacional 1999 manifestó que “yo veo a gente trabajando en la U que no marcaron la diferencia como Pedro González. A mí me gustó cuando fue a trabajar Sergio Vargas que se lo ganó, pero vi otros jugadores que no marcaron lo que hizo Pedro y están trabajando en la U…Yo nunca le he chupado los huevos a nadie del fútbol para poder tener trabajo, yo me lo he ganado en la vida”.

“La U el problema que tiene ahora es que todo lo mira como plata y esa es la bronca que me da porque ahí tendría que estar trabajando Luis Musrri, Pedro González, Cristian Mora y muchos jugadores más. Hay tanto hue.. que chupa huevo y en ese entorno dirigencialmente que está la U ahora no está bien, todo lo quiere hacer dinero. No puede ser que Miranda estuvo trabajando en la U y dirigiendo varios partidos del primer equipo, no estoy diciendo que sea mala persona”, cerró.